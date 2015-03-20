Акимов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1952
Дочь: Акимова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Токарева Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Токарева Галина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарева Галина Павловна
Смерть
Неизвестно