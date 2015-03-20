Акимов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1952

Дочь: Акимова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Токарева Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Токарева Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Галина Павловна

Смерть
Неизвестно
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