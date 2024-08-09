Курылев Яков Петрович
Место рожденияЗахарьино
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Курылев Петр Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Курылева) Феоктиста Яковлевна
Мать ребёнка: Курылева Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Сухарева (Курылева) Праскева Яковлева
Мать ребёнка: Курылева Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Курылев Аристарх Яковлевич
Мать ребёнка: Курылева Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Курылев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Курылева Степанида Алексеевна
Смерть
Неизвестно