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Курылев Яков Петрович

Место рождения

Захарьино

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Курылев Петр Григорьев

Мать: Курылева Устинья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курылева Степанида Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Курылева) Феоктиста Яковлевна

Мать ребёнка: Курылева Степанида Алексеевна

Захарьино, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Сухарева (Курылева) Праскева Яковлева

Мать ребёнка: Курылева Степанида Алексеевна

Захарьино, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Курылев Аристарх Яковлевич

Мать ребёнка: Курылева Степанида Алексеевна

Захарьино, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Курылев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Курылева Степанида Алексеевна

Захарьино, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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