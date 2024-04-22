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Комаров Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Спасские Выселки, Захаровский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

21.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Комаров Дмитрий

Мать: Матрена Ивановна

Спасские Выселки, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
24.09.1928

Жена: Митлина Элька Лейбовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.01.1937

Дочь: Комарова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Митлина Элька Лейбовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.06.1942
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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