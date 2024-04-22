Комаров Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти21.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Комаров Дмитрий
Мать: Матрена Ивановна
Бракосочетание
24.09.1928
Жена: Митлина Элька Лейбовна
Рождение ребёнка
11.01.1937
Дочь: Комарова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Митлина Элька Лейбовна
Смерть
21.06.1942
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)