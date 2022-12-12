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Бормин Леонид Павлович

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Место рождения

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

03.07.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
20.02.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.1982

Сын: Бормин Тимофей Леонидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.08.1987

Дочь: Бормина Елена Леонидовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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