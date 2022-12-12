Бормин Леонид Павлович
Место рождения
Дата рождения03.07.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1981
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.1982
Сын: Бормин Тимофей Леонидович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.08.1987
Дочь: Бормина Елена Леонидовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности