Звегинцев Александр-младший Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1869
Дата смерти02.11.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
1904
Сын: Звегинцев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Звегинцева Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Хальдсфорд Мария Александровна
Мать ребёнка: Звегинцева Екатерина Михайловна
Смерть
02.11.1915