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Звегинцев Александр-младший Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1869

Дата смерти

02.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1903

Жена: Звегинцева Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Звегинцев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Звегинцева Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Хальдсфорд Мария Александровна

Мать ребёнка: Звегинцева Екатерина Михайловна

Смерть
02.11.1915
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