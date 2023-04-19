Звегинцева (Свербеева) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
1904
Сын: Звегинцев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Звегинцев Александр-младший Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Хальдсфорд Мария Александровна
Отец ребёнка: Звегинцев Александр-младший Иванович
Смерть
1948
г. Оксфорд, Оксфордшир, Великобритания