Звегинцева (Свербеева) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звегинцева (Свербеева) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Свербеев Михаил Дмитриевич

Мать: Свербеева Мария Вячеславовна

Бракосочетание
1903

Муж: Звегинцев Александр-младший Иванович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Звегинцев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Звегинцев Александр-младший Иванович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Хальдсфорд Мария Александровна

Отец ребёнка: Звегинцев Александр-младший Иванович

Смерть
1948
г. Оксфорд, Оксфордшир, Великобритания
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