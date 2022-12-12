Кружков Николай Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКружков Николай Филиппов

Кружков Николай Филиппов

avatar

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Крушков Филипп Андреев

Мать: Варвара

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.10.1857

Жена: Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кружков Василий Николаев

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кружков Сергей Николаев

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1871

Дочь: Аграфена Николаева

Мать ребёнка: Прасковья Степанова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close