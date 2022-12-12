Кружков Николай Филиппов
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Крушков Филипп Андреев
Мать: Варвара
Бракосочетание
16.10.1857
Жена: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
10.06.1871
Дочь: Аграфена Николаева
Мать ребёнка: Прасковья Степанова
Смерть
Неизвестно