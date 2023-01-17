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Прасковья Степанова

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Степан Иванов

Мать: Афимия Прохорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.10.1857

Муж: Кружков Николай Филиппов

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кружков Василий Николаев

Отец ребёнка: Кружков Николай Филиппов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кружков Сергей Николаев

Отец ребёнка: Кружков Николай Филиппов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1871

Дочь: Аграфена Николаева

Отец ребёнка: Кружков Николай Филиппов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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