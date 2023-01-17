Прасковья Степанова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Степан Иванов
Мать: Афимия Прохорова
Бракосочетание
16.10.1857
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Кружков Николай Филиппов
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Кружков Николай Филиппов
Рождение ребёнка
10.06.1871
Дочь: Аграфена Николаева
Отец ребёнка: Кружков Николай Филиппов
Смерть
Неизвестно