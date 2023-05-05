Вычужанин Иосиф Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вычужанин Иосиф Агафонович

Место рождения

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вычужанин Агафон

Мать: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вычужанина Соломония Ивановна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Банникова (Вычужанина) Анисия Иосифовна

Мать ребёнка: Вычужанина Соломония Ивановна

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.07.1911

Дочь: (Вычужанина) Марина Иосифовна

Мать ребёнка: Вычужанина Соломония Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1914

Сын: Вычужанин Александр Иосифович

Мать ребёнка: Вычужанина Соломония Ивановна

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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