Вычужанин Иосиф Агафонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вычужанин Агафон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Банникова (Вычужанина) Анисия Иосифовна
Мать ребёнка: Вычужанина Соломония Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1911
Дочь: (Вычужанина) Марина Иосифовна
Мать ребёнка: Вычужанина Соломония Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1914
Сын: Вычужанин Александр Иосифович
Мать ребёнка: Вычужанина Соломония Ивановна
Смерть
Неизвестно