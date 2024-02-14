Толстякова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстякова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толстякова) Анна Дмитреевна

Отец ребёнка: Толстяков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонов (Толстякова) Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Толстяков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстяков Сергей Дмитреевич

Отец ребёнка: Толстяков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстяков Дмитрий

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Толстяков Дмитрий

Рождение ребёнка
15.06.1921

Сын: Толстяков Владимир Дмитреевич

Отец ребёнка: Толстяков Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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