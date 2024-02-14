Толстяков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстяков Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толстякова) Анна Дмитреевна

Мать ребёнка: Толстякова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонов (Толстякова) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Толстякова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстяков Сергей Дмитреевич

Мать ребёнка: Толстякова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстякова Акулина

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Толстякова Акулина

Рождение ребёнка
15.06.1921

Сын: Толстяков Владимир Дмитреевич

Мать ребёнка: Толстякова Акулина

Смерть
Неизвестно

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