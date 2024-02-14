Толстяков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толстякова) Анна Дмитреевна
Мать ребёнка: Толстякова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонов (Толстякова) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Толстякова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстяков Сергей Дмитреевич
Мать ребёнка: Толстякова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстякова Акулина
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Толстякова Акулина
Рождение ребёнка
15.06.1921
Сын: Толстяков Владимир Дмитреевич
Мать ребёнка: Толстякова Акулина
Смерть
Неизвестно