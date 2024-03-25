Шкулев Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиОколо 1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Бракосочетание
Между 1795 и 1806
Жена: Шкулева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Шкулева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Шкулева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Шкулев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Шкулева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Шкулева Дарья
Смерть
Около 1831