Шкулев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкулев Алексей Михайлович

Шкулев Алексей Михайлович

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Около 1831

Пол

Мужской

Отец

Между 1736 и 1743 г.р.

Мать

Между 1739 и 1740 г.р.

Жена

Между 1775 и 1780 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Шкулев Михаил Григорьевич

Мать: Шкулева Ульяна Афанасьевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1795 и 1806

Жена: Шкулева Дарья

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Шкулева Дарья

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шкулев Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Шкулева Дарья

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Шкулев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Шкулева Дарья

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Шкулев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Шкулева Дарья

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1831
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close