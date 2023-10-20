Шкулева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкулева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Шкулев Алексей Михайлович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Шкулев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Шкулев Алексей Михайлович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Шкулев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Шкулев Алексей Михайлович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкулев Алексей Михайлович

Смерть
После 1825
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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