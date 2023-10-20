Шкулева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Шкулев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Шкулев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Шкулев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Шкулев Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1825