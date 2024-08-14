Митрофан Михайлов
Место рождения
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1359. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1800 ст.
Сын: Тимофей Митрофанов
Мать ребёнка: не указана
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Смерть
Неизвестно