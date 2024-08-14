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Митрофан Михайлов

Место рождения

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1359. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Тимофей Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Смерть
Неизвестно

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