Тимофей Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смерти09.10.1881 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Митрофан Михайлов
Мать: не указана
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Никифор Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Тимонова
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия Тимонова
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянка помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Евдокия Тимонова
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1837
Сын: Балашов Климентий Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия Тимонова
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Смерть
09.10.1881 ст.
Метрика о смерти: Колычево село, св. Феодора Стратилата церковь. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1063, стр. 425. Причина смерти : от старости. Похоронен на приходском кладбище.