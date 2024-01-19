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Тимофей Митрофанов

Место рождения

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

09.10.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: Митрофан Михайлов

Мать: не указана

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Тимонова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия Тимонова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянка помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1833

Сын: Балашов Егор Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Тимонова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1837

Сын: Балашов Климентий Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия Тимонова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Смерть
09.10.1881 ст.
Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Метрика о смерти: Колычево село, св. Феодора Стратилата церковь. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1063, стр. 425. Причина смерти : от старости. Похоронен на приходском кладбище.
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