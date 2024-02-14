Валиева Фарида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева Фарида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Валиева (Валиева) Халида

Отец ребёнка: Валиев Габделгалим

Рождение ребёнка
21.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Габделгалим

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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