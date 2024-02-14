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Валиев Габделгалим

Место рождения

д.Байряка РТ

Дата рождения

1898

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Валиева (Валиева) Халида

Мать ребёнка: Валиева Фарида

Рождение ребёнка
21.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиева Фарида

Смерть
1957
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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