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Дондиков Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1955

Отец: Дондиков Дмитрий Иванович

Мать: Дондикова Мария

Рождение ребёнка
01.04.1976

Сын: Дондиков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Дондикова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1978

Сын: Дондиков Олег Дмитриевич

Мать ребёнка: Дондикова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
06.06.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дондикова Галина Ивановна

Хабазино, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
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