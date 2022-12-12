Дондиков Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1955
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1955
Отец: Дондиков Дмитрий Иванович
Мать: Дондикова Мария
Рождение ребёнка
01.04.1976
Сын: Дондиков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Дондикова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1978
Мать ребёнка: Дондикова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дондикова Галина Ивановна
Хабазино, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край