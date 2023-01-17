Дондикова (Зубкова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дондикова (Зубкова) Галина Ивановна

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Место рождения

Алматы

Дата рождения

14.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1956

Отец: Зубков Иван Александрович

Мать: Зубкова Нина Яковлевна

Алматы
Рождение ребёнка
01.04.1976

Сын: Дондиков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дондиков Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.09.1978

Сын: Дондиков Олег Дмитриевич

Отец ребёнка: Дондиков Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.06.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дондиков Дмитрий Дмитриевич

Хабазино, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
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