Дондикова (Зубкова) Галина Ивановна
Место рожденияАлматы
Дата рождения14.07.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1956
Отец: Зубков Иван Александрович
Мать: Зубкова Нина Яковлевна
Алматы
Рождение ребёнка
01.04.1976
Сын: Дондиков Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дондиков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.09.1978
Отец ребёнка: Дондиков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.06.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дондиков Дмитрий Дмитриевич
Хабазино, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край