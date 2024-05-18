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(Каликина) Евдокия Ксенофонтовна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

16.07.1914

Дата смерти

19.08.1915

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1914

Отец: Каликин Ксенофонт Парамонович

Мать: Каликина (Руднёва) Акилина Ананьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
29.07.1914
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов. Крёстная - жительница села Верх-Чик, крестьянская жена Неонила Васильевна Зайкова.
Смерть
19.08.1915
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умерла от поноса. Возможно от какой-то кишечной инфекции.
Похороны
21.08.1915
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена на сельском кладбище.

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