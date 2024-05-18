(Каликина) Евдокия Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рождения16.07.1914
Дата смерти19.08.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1914
Крещение
29.07.1914
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов. Крёстная - жительница села Верх-Чик, крестьянская жена Неонила Васильевна Зайкова.
Смерть
19.08.1915
Умерла от поноса. Возможно от какой-то кишечной инфекции.
Похороны
21.08.1915
Похоронена на сельском кладбище.