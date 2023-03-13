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Руковишниковъ Петръ

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Место рождения

Каргалейка, Сарайский уездъ

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Руковишниковъ Степанъ

Мать: не указана

Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1752

Сын: Руковишниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова

Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова

Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Девка Варвара

Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Руковишниковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Руковишниковъ Сриридонъ

Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Руковишниковъ Романъ

Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Руковишниковъ Фома

Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руковишникова Макрида Петрова

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