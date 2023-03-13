Руковишниковъ Петръ
Место рожденияКаргалейка, Сарайский уездъ
Дата рождения1722
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Руковишниковъ Степанъ
Мать: не указана
Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Руковишниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова
Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова
Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Девка Варвара
Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Руковишниковъ Романъ
Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Руковишниковъ Фома
Мать ребёнка: Руковишникова Макрида Петрова
Бракосочетание
Неизвестно