Руковишниковъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Руковишниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Руковишникова Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Руковишникова Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Руковишниковъ Петръ
Мать ребёнка: Руковишникова Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Руковишникова Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно