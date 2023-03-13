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Руковишниковъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Руковишниковъ Петръ

Мать: Руковишникова Макрида Петрова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Руковишникова Авдотья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Руковишниковъ Василий

Мать ребёнка: Руковишникова Авдотья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Руковишниковъ Петръ

Мать ребёнка: Руковишникова Авдотья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Руковишникова Авдотья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руковишникова Авдотья Васильева

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