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Руковишникова Макрида Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Руковишниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ

Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ

Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Девка Варвара

Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Руковишниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Руковишниковъ Сриридонъ

Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ

Рождение ребёнка
1766

Сын: Руковишниковъ Романъ

Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Руковишниковъ Фома

Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руковишниковъ Петръ

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