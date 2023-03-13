Руковишникова Макрида Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Руковишниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ
Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ
Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Девка Варвара
Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Руковишниковъ Романъ
Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Руковишниковъ Фома
Отец ребёнка: Руковишниковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Руковишниковъ Петръ