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Иван Иванов
Иван Иванов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1747
Дата смерти
1769
Пол
Мужской
Отец
Большой (Дмитрий Захаров) Миронов
1724 г.р.
Мать
Екатерина Иванова
Около 1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец:
Большой (Дмитрий Захаров) Миронов
Мать:
Екатерина Иванова
Смерть
1769
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