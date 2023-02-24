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Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1769

Пол

Мужской

Отец

1724 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Большой (Дмитрий Захаров) Миронов

Мать: Екатерина Иванова

Смерть
1769
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