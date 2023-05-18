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Екатерина Иванова

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Иванов Петайка Иванов

Отец ребёнка: Большой (Дмитрий Захаров) Миронов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Большой (Дмитрий Захаров) Миронов

Рождение ребёнка
1758

Сын: Игушкин - Тремасов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Большой (Дмитрий Захаров) Миронов

Смерть
1776
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