Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Иванов Петайка Иванов
Отец ребёнка: Большой (Дмитрий Захаров) Миронов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Большой (Дмитрий Захаров) Миронов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Игушкин - Тремасов Андрей Иванов
Отец ребёнка: Большой (Дмитрий Захаров) Миронов
Смерть
1776