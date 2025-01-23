Барановская (Фанакина) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановский Виктор
Рождение ребёнка
24.06.2002
Сын: Барановский Андрей
Отец ребёнка: Барановский Виктор
Рождение ребёнка
16.01.2005
Сын: Барановский Владимир
Отец ребёнка: Барановский Виктор
Рождение ребёнка
16.01.2005
Сын: Барановский Алексей
Отец ребёнка: Барановский Виктор