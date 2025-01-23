Барановская (Фанакина) Любовь 12.06.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Барановская (Фанакина) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановский Виктор

Рождение ребёнка
24.06.2002

Сын: Барановский Андрей

Отец ребёнка: Барановский Виктор

Рождение ребёнка
16.01.2005

Сын: Барановский Владимир

Отец ребёнка: Барановский Виктор

Рождение ребёнка
16.01.2005

Сын: Барановский Алексей

Отец ребёнка: Барановский Виктор

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