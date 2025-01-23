Барановский Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1973
Отец: Барановский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.2002
Сын: Барановский Андрей
Мать ребёнка: Барановская (Фанакина) Любовь
Рождение ребёнка
16.01.2005
Сын: Барановский Алексей
Мать ребёнка: Барановская (Фанакина) Любовь
Рождение ребёнка
16.01.2005
Сын: Барановский Владимир
Мать ребёнка: Барановская (Фанакина) Любовь