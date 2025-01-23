Барановский Виктор 31.08.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Барановский Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1973

Отец: Барановский Иван

Мать: Барановская (Тётушкина) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барановская (Фанакина) Любовь

Рождение ребёнка
24.06.2002

Сын: Барановский Андрей

Мать ребёнка: Барановская (Фанакина) Любовь

Рождение ребёнка
16.01.2005

Сын: Барановский Алексей

Мать ребёнка: Барановская (Фанакина) Любовь

Рождение ребёнка
16.01.2005

Сын: Барановский Владимир

Мать ребёнка: Барановская (Фанакина) Любовь

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