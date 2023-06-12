Помарченко (Солодуха) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помарченко (Солодуха) Домна Ивановна

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.10.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1886 ст.

Отец: Солодуха Иван Романович

Мать: Солодуха Евдокия Гавриловна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Муж: Помарченко Александр Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.

Сын: Помарченко Алексей Александрович

Отец ребёнка: Помарченко Александр Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.09.1911 ст.

Дочь: Голякова (Помарченко) Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Помарченко Александр Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1913 ст.

Сын: Помарченко Пётр Александрович

Отец ребёнка: Помарченко Александр Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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