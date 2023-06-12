Помарченко (Солодуха) Домна Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.10.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1886 ст.
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.
Сын: Помарченко Алексей Александрович
Отец ребёнка: Помарченко Александр Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1911 ст.
Дочь: Голякова (Помарченко) Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Помарченко Александр Васильевич
Рождение ребёнка
22.09.1913 ст.
Сын: Помарченко Пётр Александрович
Отец ребёнка: Помарченко Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно