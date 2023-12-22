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Помарченко Александр Васильевич

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

06.12.1879 ст.

Дата смерти

?.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1879 ст.

Отец: Помарченко Василий Никитич

Мать: Помарченко Ефимия Терентьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Жена: Помарченко Домна Ивановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.

Сын: Помарченко Алексей Александрович

Мать ребёнка: Помарченко Домна Ивановна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.09.1911 ст.

Дочь: Голякова Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Помарченко Домна Ивановна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1913 ст.

Сын: Помарченко Пётр Александрович

Мать ребёнка: Помарченко Домна Ивановна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
?.12.1950
Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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