Помарченко Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1879 ст.
Дата смерти?.12.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1879 ст.
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.
Сын: Помарченко Алексей Александрович
Мать ребёнка: Помарченко Домна Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1911 ст.
Дочь: Голякова Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Помарченко Домна Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1913 ст.
Сын: Помарченко Пётр Александрович
Мать ребёнка: Помарченко Домна Ивановна
Смерть
?.12.1950