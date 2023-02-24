Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Федор Гордеев

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1845

Муж: Федор Ермолаев

Рождение ребёнка
21.12.1848

Сын: Степан Федоров

Отец ребёнка: Федор Ермолаев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Ермолаев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Яков Федорович

Отец ребёнка: Федор Ермолаев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1859

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Ермолаев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Федор Ермолаев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1866

Дочь: Матрена Федорова

Отец ребёнка: Федор Ермолаев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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