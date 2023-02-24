Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Федор Гордеев
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1845
Муж: Федор Ермолаев
Рождение ребёнка
21.12.1848
Сын: Степан Федоров
Отец ребёнка: Федор Ермолаев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Ермолаев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Яков Федорович
Отец ребёнка: Федор Ермолаев
Рождение ребёнка
02.10.1859
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Ермолаев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Федор Ермолаев
Рождение ребёнка
06.11.1866
Дочь: Матрена Федорова
Отец ребёнка: Федор Ермолаев
Смерть
Неизвестно