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Деева Варвара Артёмовна
Деева Варвара Артёмовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.2013
Пол
Женский
Отец
Деев Артем Сергеевич
1979 г.р.
Мать
Деева Юлия Викторовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.2013
Отец:
Деев Артем Сергеевич
Мать:
Деева Юлия Викторовна
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