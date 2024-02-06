Деева Юлия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1979
Отец: Макаров Виктор Иванович
Мать: Макарова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
19.06.2013
Дочь: Деева Дарья Артёмовна
Отец ребёнка: Деев Артем Сергеевич
Рождение ребёнка
19.06.2013
Дочь: Деева Варвара Артёмовна
Отец ребёнка: Деев Артем Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деев Артем Сергеевич