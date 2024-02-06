Деева Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деева Юлия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1979

Отец: Макаров Виктор Иванович

Мать: Макарова Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
19.06.2013

Дочь: Деева Дарья Артёмовна

Отец ребёнка: Деев Артем Сергеевич

Рождение ребёнка
19.06.2013

Дочь: Деева Варвара Артёмовна

Отец ребёнка: Деев Артем Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деев Артем Сергеевич

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