Краснопёрова Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснопёрова Марфа Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

01.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1935

Сын: Краснопёров Евгений Филатович

Отец ребёнка: Краснопёров Филат Николаевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Краснопёров Кирил Филатович

Отец ребёнка: Краснопёров Филат Николаевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснопёров Филат Николаевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Зинаида Филатовна

Отец ребёнка: Краснопёров Филат Николаевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Чулкова Ираида Петровна

Отец ребёнка: Краснопёров Филат Николаевич

Смерть
01.02.1984
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