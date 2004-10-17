Краснопёрова Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти01.02.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1935
Сын: Краснопёров Евгений Филатович
Отец ребёнка: Краснопёров Филат Николаевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Краснопёров Кирил Филатович
Отец ребёнка: Краснопёров Филат Николаевич
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснопёров Филат Николаевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Зинаида Филатовна
Отец ребёнка: Краснопёров Филат Николаевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Чулкова Ираида Петровна
Отец ребёнка: Краснопёров Филат Николаевич
Смерть
01.02.1984