Краснопёров Филат Николаевич
Место рожденияКировская обл., Лебяжский р-н, Кокаревский с/с, д. Верхний Медвин
Дата рождения1913
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Краснопёров Николай
Мать: Краснопёрова ?
Кировская обл., Лебяжский р-н, Кокаревский с/с, д. Верхний Медвин
Рождение ребёнка
30.01.1935
Сын: Краснопёров Евгений Филатович
Мать ребёнка: Краснопёрова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Краснопёров Кирил Филатович
Мать ребёнка: Краснопёрова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснопёрова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Зинаида Филатовна
Мать ребёнка: Краснопёрова Марфа Яковлевна
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: пропал без вести
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Чулкова Ираида Петровна
Мать ребёнка: Краснопёрова Марфа Яковлевна