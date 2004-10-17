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Краснопёров Филат Николаевич

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Место рождения

Кировская обл., Лебяжский р-н, Кокаревский с/с, д. Верхний Медвин

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Краснопёров Николай

Мать: Краснопёрова ?

Кировская обл., Лебяжский р-н, Кокаревский с/с, д. Верхний Медвин
Рождение ребёнка
30.01.1935

Сын: Краснопёров Евгений Филатович

Мать ребёнка: Краснопёрова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Краснопёров Кирил Филатович

Мать ребёнка: Краснопёрова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснопёрова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Зинаида Филатовна

Мать ребёнка: Краснопёрова Марфа Яковлевна

Смерть
?.12.1942
Причина смерти: пропал без вести
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Чулкова Ираида Петровна

Мать ребёнка: Краснопёрова Марфа Яковлевна

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