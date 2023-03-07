Андрей Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Федот Киреев
Мать: Марфа Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Кузьма Андреев
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762