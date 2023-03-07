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Андрей Федотов

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Около 1692 г.р.

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Федот Киреев

Мать: Марфа Игнатьева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Кузьма Андреев

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
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