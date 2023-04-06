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Авдотья Васильева

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Федотов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Кузьма Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федотов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
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