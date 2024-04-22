Сорокина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Анна Алексеевна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Сорокин Алексей Константинович

Мать: Сорокина Елизавета Панфиловна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1881
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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