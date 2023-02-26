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Мелания Никитина

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Место рождения

д.Грибки Ефросининской вол. Полоцкого уезда Витебской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Грибки Ефросининской вол. Полоцкого уезда Витебской губ.
Бракосочетание
03.09.1872

Муж: Трифон Евсигнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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