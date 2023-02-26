Мелания Никитина
Место рожденияд.Грибки Ефросининской вол. Полоцкого уезда Витебской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Грибки Ефросининской вол. Полоцкого уезда Витебской губ.
Бракосочетание
03.09.1872
Муж: Трифон Евсигнеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно