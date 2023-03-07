Уткин Федор Гуреевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиОколо 07.07.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
05.11.1861
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Касятова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)
Рождение ребёнка
02.06.1874
Дочь: Иванова Елена Федоровна
Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)
Рождение ребёнка
04.12.1875
Сын: Николай Федорович
Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)
Работа или профессия
Между 1876 и 1898
Москва, Преображенская площадь
купец второй гильдии
Рождение ребёнка
25.07.1878
Дочь: Зотова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)
Рождение ребёнка
15.10.1880
Дочь: Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)
Рождение ребёнка
06.08.1883
Сын: Уткин Александр Федорович
Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)
Рождение ребёнка
17.04.1885
Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)
Рождение ребёнка
18.05.1886
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)
Бракосочетание
04.05.1888
Жена: Уткина Татьяна Ефимовна
Смерть
Около 07.07.1898
Причина смерти: от кровоизлияния в головной мозг
Похороны
Неизвестно
Семеновское кладбище, г. Москва (снесено)