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Уткин Федор Гуреевич

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Место рождения

Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1841

Дата смерти

Около 07.07.1898

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Уткин Гурий (Агурей) Васильевич

Мать: Евдокия Васильевна

Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
05.11.1861

Жена: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Касятова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)

Рождение ребёнка
02.06.1874

Дочь: Иванова Елена Федоровна

Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)

Рождение ребёнка
04.12.1875

Сын: Николай Федорович

Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)

Работа или профессия
Между 1876 и 1898
Москва, Преображенская площадь
купец второй гильдии
Рождение ребёнка
25.07.1878

Дочь: Зотова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)

Рождение ребёнка
15.10.1880

Дочь: Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)

Рождение ребёнка
06.08.1883

Сын: Уткин Александр Федорович

Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1885

Сын: Уткин Федор Федорович

Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.1886

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Уткина Елизавета (по крестном отце Михаиловна)

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
04.05.1888

Жена: Уткина Татьяна Ефимовна

Смерть
Около 07.07.1898
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: от кровоизлияния в головной мозг
Похороны
Неизвестно
Семеновское кладбище, г. Москва (снесено)
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