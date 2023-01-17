слобода Белопесоцкая, слобода Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд (на 1913) — Familio

Белопесоцкая

Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Серпуховский уезд
5717Белопесоцкая, сл. каз.при р. Оке и при рч. Кримеченке.4522121402414Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Серпуховский уезд, Белопесоцкая волость
1262. Белопесоцкая, слобода бывшая государственная, при реке Оке, дворов 117, жителей 892, волостное правление (уездный город в 45 верстах), мужсв. мнстр. с 3 ц. пр., 2 ч Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Серпуховской уезд, Белопесоцкая волость
Слобода Белопесоцкая50Московско-Рязано-Уральская железная дорога, платформа Ступино. 7115Троицкий мужской монастырь, волостное правление, квартира урядника, народная школа, церковно-приходская школа, казенная винная лавка, 2 чайные лавки.
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