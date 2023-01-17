Белопесоцкая
Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- слобода
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5717Белопесоцкая, сл. каз.при р. Оке и при рч. Кримеченке.4522121402414Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1262. Белопесоцкая, слобода бывшая государственная, при реке Оке, дворов 117, жителей 892, волостное правление (уездный город в 45 верстах), мужсв. мнстр. с 3 ц. пр., 2 ч Показать все
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Слобода Белопесоцкая50—Московско-Рязано-Уральская железная дорога, платформа Ступино. 7115Троицкий мужской монастырь, волостное правление, квартира урядника, народная школа, церковно-приходская школа, казенная винная лавка, 2 чайные лавки.