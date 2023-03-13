Соболевъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболевъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соболевъ Иванъ

Мать: Соболева Агриппина Дмитриева

Рождение ребёнка
12.11.1906

Сын: Соболевъ Григорий

Мать ребёнка: Соболева Елена Дмитриева

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1909

Сын: Соболевъ Василий

Мать ребёнка: Соболева Елена Дмитриева

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1912

Сын: Соболевъ Дмитрий

Мать ребёнка: Соболева Елена Дмитриева

село Михайловское
Рождение ребёнка
13.02.1915

Сын: Соболевъ Федоръ

Мать ребёнка: Соболева Елена Дмитриева

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Елена Дмитриева

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