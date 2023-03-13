Соболевъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соболевъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.11.1906
Сын: Соболевъ Григорий
Мать ребёнка: Соболева Елена Дмитриева
Рождение ребёнка
07.04.1909
Сын: Соболевъ Василий
Мать ребёнка: Соболева Елена Дмитриева
Рождение ребёнка
16.10.1912
Сын: Соболевъ Дмитрий
Мать ребёнка: Соболева Елена Дмитриева
село Михайловское
Рождение ребёнка
13.02.1915
Сын: Соболевъ Федоръ
Мать ребёнка: Соболева Елена Дмитриева
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соболева Елена Дмитриева