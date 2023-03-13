Соболева Агриппина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Агриппина Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Соболевъ Леонтій

Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ

Рождение ребёнка
20.04.1892

Сын: Соболевъ Тимофей

Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ

Михайловский хуторъ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболевъ Степанъ

Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболевъ Андрей

Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболевъ Иванъ

Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболевъ Иванъ

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