Соболева Агриппина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Соболевъ Леонтій
Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.04.1892
Сын: Соболевъ Тимофей
Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ
Михайловский хуторъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболевъ Степанъ
Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболевъ Андрей
Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболевъ Иванъ
Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соболевъ Иванъ