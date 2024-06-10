Гаврилова анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилова анна

Гаврилова анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климентов гаврил

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Гаврилова анна

Отец ребёнка: Климентов гаврил

сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1895

Сын: Гаврилов иван

Отец ребёнка: Климентов гаврил

сельцо толстухново кудеверской волости
Смерть
Неизвестно

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