Гаврилова анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климентов гаврил
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Гаврилова анна
Отец ребёнка: Климентов гаврил
сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1895
Сын: Гаврилов иван
Отец ребёнка: Климентов гаврил
сельцо толстухново кудеверской волости
Смерть
Неизвестно