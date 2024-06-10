Климентов гаврил
Место рождениясельцо толстухново кудеверской волости
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Захаров климент
Мать: Никитина евдокия
сельцо толстухново кудеверской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова анна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Гаврилова анна
Мать ребёнка: Гаврилова анна
сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1895
Сын: Гаврилов иван
Мать ребёнка: Гаврилова анна
сельцо толстухново кудеверской волости
Смерть
Неизвестно