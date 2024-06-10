Климентов гаврил 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климентов гаврил

Место рождения

сельцо толстухново кудеверской волости

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Захаров климент

Мать: Никитина евдокия

сельцо толстухново кудеверской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова анна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Гаврилова анна

Мать ребёнка: Гаврилова анна

сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1895

Сын: Гаврилов иван

Мать ребёнка: Гаврилова анна

сельцо толстухново кудеверской волости
Смерть
Неизвестно

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