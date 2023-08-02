Фёдоров Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Захар

Место рождения

Село Юры

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Юры
Рождение ребёнка
02.01.1902

Сын: Фёдоров Павел Захарович

Мать ребёнка: Фёдорова Христина Федосеевна

Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёдорова Христина Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёдорова Христина Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёдорова Христина Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёдорова Христина Федосеевна

Работа или профессия
Неизвестно
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