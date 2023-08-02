Фёдоров Павел Захарович
Место рожденияСмоленская область
Дата рождения02.01.1902
Дата смерти29.08.1944
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1902
Отец: Фёдоров Захар
Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1930
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
москва, Россия
Бракосочетание
1930
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Летчик, Начальник штаба 637 авиаполка
Смерть
29.08.1944
Похороны
Неизвестно
Verona, Veneto Italy