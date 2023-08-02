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Фёдоров Павел Захарович

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Место рождения

Смоленская область

Дата рождения

02.01.1902

Дата смерти

29.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1930 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1902

Отец: Фёдоров Захар

Мать: Фёдорова Христина Федосеевна

Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1930

Сын: Фёдоров Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

москва, Россия
Бракосочетание
1930

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Летчик, Начальник штаба 637 авиаполка
Смерть
29.08.1944
Похороны
Неизвестно
Verona, Veneto Italy
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