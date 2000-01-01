Логинова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Логинов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Логинов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Логинов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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