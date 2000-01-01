Логинова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Логинов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Логинов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Логинов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно