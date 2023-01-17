Логинов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.01.1910
Дата смерти30.11.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1910
Отец: Логинов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Логинов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Логинова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Логинова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Анна Федоровна
Смерть
30.11.1942