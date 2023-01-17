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Логинов Василий Михайлович

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Место рождения

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

16.01.1910

Дата смерти

30.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1910

Отец: Логинов Михаил Кузьмич

Мать: Логинова Акилина Андреевна

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1934

Сын: Логинов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Логинова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Логинова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Анна Федоровна

Смерть
30.11.1942
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