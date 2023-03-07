Хуртина (Арбузова) Фекла
Место рождения
Дата рождения24.09.1834
Дата смерти28.08.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1834
Отец: Арбузовъ Иванъ
Мать: Арбузова Александрия
Бракосочетание
29.07.1856
Рождение ребёнка
12.07.1857
Сын: Хуртинъ Владимиръ
Отец ребёнка: Хуртинъ Алексей Семеновъ
Рождение ребёнка
12.03.1859
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Хуртинъ Алексей Семеновъ
Рождение ребёнка
17.03.1861
Сын: Хуртинъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Алексей Семеновъ
Рождение ребёнка
10.05.1862
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Хуртинъ Алексей Семеновъ
Смерть
28.08.1863