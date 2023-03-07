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Хуртина (Арбузова) Фекла

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.09.1834

Дата смерти

28.08.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1834

Отец: Арбузовъ Иванъ

Мать: Арбузова Александрия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.07.1856

Муж: Хуртинъ Алексей Семеновъ

Рождение ребёнка
12.07.1857

Сын: Хуртинъ Владимиръ

Отец ребёнка: Хуртинъ Алексей Семеновъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1859

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Хуртинъ Алексей Семеновъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1861

Сын: Хуртинъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Алексей Семеновъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1862

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Хуртинъ Алексей Семеновъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.08.1863
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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