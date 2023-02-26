Хиония (Фиония) Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хиония (Фиония) Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

16.06.1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.
1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1832

Муж: Ульян Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.01.1835

Дочь: Ксения Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1837

Сын: Иван Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Тимофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1838

Муж: Иван Илларионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.06.1840

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Иван Илларионов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1843

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Илларионов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1846

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Илларионов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.06.1847
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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