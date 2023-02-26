Хиония (Фиония) Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти16.06.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1832
Муж: Ульян Тимофеев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.01.1835
Дочь: Ксения Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1837
Сын: Иван Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Тимофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1838
Муж: Иван Илларионов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.06.1840
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Иван Илларионов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1843
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Илларионов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1846
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Илларионов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.06.1847
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.